Политический эксперт Джаралла прокомментировал увольнения украинских чиновников

Эксперт предположил две версии происходящих в политическом пространстве Украины перемен. Первая из них состоит в том, что Тимошенко и его сторонники проиграли в закулисной борьбе. И потому вполне естественно, что их отжимают еще дальше, на обочину политической жизни.