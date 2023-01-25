Политический эксперт Джаралла прокомментировал увольнения украинских чиновников

Политический эксперт Владимир Джаралла объяснил причины увольнения Зеленским украинских чиновников. Эксперт считает, что на Украине стали возникать новые центры влияния.
В беседе с изданием Pravda.Ru политолог отметил, что Зеленский сумел зачистить все пространство от соперничающих группировок. Причем как в информационной сфере, так и в экономической. Джаралла уверен, что Зеленский всегда действует с ведома и при прямой поддержке США.
Эксперт предположил две версии происходящих в политическом пространстве Украины перемен. Первая из них состоит в том, что Тимошенко и его сторонники проиграли в закулисной борьбе. И потому вполне естественно, что их отжимают еще дальше, на обочину политической жизни.
Вторая версия заключается в том, что американцы сделали выводы из определенного украинского опыта и поняли, что иногда нужно прореживать все украинское политическое поле. Чтобы у киевских властей появился хоть какой-то импульс для действий.