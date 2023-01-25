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Политический эксперт Джаралла прокомментировал увольнения украинских чиновников

Политика

Политический эксперт Владимир Джаралла объяснил причины увольнения Зеленским украинских чиновников. Эксперт считает, что на Украине стали возникать новые центры влияния.

Политический эксперт Джаралла прокомментировал увольнения украинских чиновников

В беседе с изданием Pravda.Ru политолог отметил, что Зеленский сумел зачистить все пространство от соперничающих группировок. Причем как в информационной сфере, так и в экономической. Джаралла уверен, что Зеленский всегда действует с ведома и при прямой поддержке США.

Эксперт предположил две версии происходящих в политическом пространстве Украины перемен. Первая из них состоит в том, что Тимошенко и его сторонники проиграли в закулисной борьбе. И потому вполне естественно, что их отжимают еще дальше, на обочину политической жизни.

Вторая версия заключается в том, что американцы сделали выводы из определенного украинского опыта и поняли, что иногда нужно прореживать все украинское политическое поле. Чтобы у киевских властей появился хоть какой-то импульс для действий.
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