Тестирование системы Fan ID в России завершат 10 февраля

Тестирование системы Fan ID, которая будет действовать на всех матчах РПЛ, хотят завершить к 10 февраля.
РПЛ планирует завершить тестирование карт болельщика, которые потребуются для посещения матчей чемпионата России по футболу, к 10 февраля. Об этом журналистам ТАСС рассказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.
Система Fan ID в тестовом режиме была запущена на пяти российских стадионах с июля 2022 года. Оформить документ, необходимый для посещения матчей РПЛ, можно на портале госуслуг. Активные фанаты большинства российских клубов решили бойкотировать игры турнира из-за внедрения Fan ID.