Тестирование системы Fan ID в России завершат 10 февраля

Система Fan ID в тестовом режиме была запущена на пяти российских стадионах с июля 2022 года. Оформить документ, необходимый для посещения матчей РПЛ, можно на портале госуслуг. Активные фанаты большинства российских клубов решили бойкотировать игры турнира из-за внедрения Fan ID.