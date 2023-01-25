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Сотрудники Самарской таможни конфисковали крупную партию снюса

Происшествия
Сотрудники Самарской таможни конфисковали крупную партию снюса

Служащие Самарской таможни на границе Оренбургской области выявили 959 упаковок жевательного табака. Иностранная гражданка перевозила снюс в багажнике своего автотранспортного средства.

Как пишет информационный портал sovainfo.ru, пластиковые банки с несколькими марками снюса были спрятаны в дорожной сумке. Автомобилистка пояснила, что подрабатывает посредством частных автомобильных перевозок. Незнакомый заказчик нанял ее для доставки данного груза из столицы Узбекистана в Москву.

По словам иностранки, она не имела представления о том, что доставляет запрещенную к ввозу в РФ продукцию. В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном противоправном действии. Весь найденный товар был конфискован.
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