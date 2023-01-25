Сотрудники Самарской таможни конфисковали крупную партию снюса

Служащие Самарской таможни на границе Оренбургской области выявили 959 упаковок жевательного табака. Иностранная гражданка перевозила снюс в багажнике своего автотранспортного средства.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, пластиковые банки с несколькими марками снюса были спрятаны в дорожной сумке. Автомобилистка пояснила, что подрабатывает посредством частных автомобильных перевозок. Незнакомый заказчик нанял ее для доставки данного груза из столицы Узбекистана в Москву.
По словам иностранки, она не имела представления о том, что доставляет запрещенную к ввозу в РФ продукцию. В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном противоправном действии. Весь найденный товар был конфискован.