Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова уличила Евросоюз в планировании войны против России

Политика
Захарова уличила Евросоюз в планировании войны против России

Германское руководство официально заявило о том, что оно планирует пойти войной на Москву. К такому выводу пришла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок призвала Европу не тыкать пальцем друг на друга в вопросе поставок военной помощи Киеву, а совместными усилиями сражаться против общего врага — России. Захарова, комментируя это, уличила Евросоюз в разработке хитрого плана против Кремля.

«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что "вы не слышали"», — написала дипломат.

Такое мнение официальный представитель Министерства иностранных дел РФ высказала в своем Telegram-канале 25 января.
захарова мид Украина германия бербок
Военкоры ФАН
Лучшие в аду