Германское руководство официально заявило о том, что оно планирует пойти войной на Москву. К такому выводу пришла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок призвала Европу не тыкать пальцем друг на друга в вопросе поставок военной помощи Киеву, а совместными усилиями сражаться против общего врага — России. Захарова, комментируя это, уличила Евросоюз в разработке хитрого плана против Кремля.
«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что "вы не слышали"», — написала дипломат.
Такое мнение официальный представитель Министерства иностранных дел РФ высказала в своем Telegram-канале 25 января.