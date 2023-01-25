Захарова уличила Евросоюз в планировании войны против России

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок призвала Европу не тыкать пальцем друг на друга в вопросе поставок военной помощи Киеву, а совместными усилиями сражаться против общего врага — России. Захарова, комментируя это, уличила Евросоюз в разработке хитрого плана против Кремля.