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Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 26 января

Экономика
Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 26 января

Позиции российской валюты ослабли к доллару, евро и юаню. Об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США поднялся на 20,44 коп. и составил 68,96 руб. Стоимость евро финансовый регулятор повысил на 26,16 копейки — до 74,96 рубля.

Китайский юань ЦБ РФ установил на уровне 10,15 руб. Это на 3,69 копейки выше предыдущего значения.

К лету курс рубля может ослабнуть, допустил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов.
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