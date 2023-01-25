После хлопка газа в жилом доме Хасавюрта возбудили уголовное дело о халатности

После прокурорской проверки инициировали возбуждение уголовного дела по факту халатности дежурных единой диспетчерской службы в Хасавюрте.
Проверку начали по факту хлопка газа с последующим пожаром в жилом доме на улице Датуева. В результате происшествия пострадала женщина.
Было установлено, что ранее жильцы дома жаловались на сильный запах газа из цокольного этажа. Однако ответственные лица не приняли никаких мер. ЧП, по предварительным данным, произошло из-за утечки. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.