После хлопка газа в жилом доме Хасавюрта возбудили уголовное дело о халатности

Было установлено, что ранее жильцы дома жаловались на сильный запах газа из цокольного этажа. Однако ответственные лица не приняли никаких мер. ЧП, по предварительным данным, произошло из-за утечки. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.