Гаврилов заявил о жестком ответе Москвы в случае поставок ВСУ оружия для ударов по России

Россия готова жестко ответить, если США и НАТО отправят Украине оружие для ударов по территории страны. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
В ходе своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности он подчеркнул, что Москва не станет терпеть удары вглубь России и попытки захвата конституционно закрепленных территорий.
«Это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — заявил Гаврилов.
Ранее стало известно, что украинская армия получит на вооружение немецкие танки Leopard 2 не менее, чем через четыре месяца.