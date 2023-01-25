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Гаврилов заявил о жестком ответе Москвы в случае поставок ВСУ оружия для ударов по России

Армия
Гаврилов заявил о жестком ответе Москвы в случае поставок ВСУ оружия для ударов по России

Россия готова жестко ответить, если США и НАТО отправят Украине оружие для ударов по территории страны. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В ходе своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности он подчеркнул, что Москва не станет терпеть удары вглубь России и попытки захвата конституционно закрепленных территорий.

«Это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — заявил Гаврилов.

Ранее стало известно, что украинская армия получит на вооружение немецкие танки Leopard 2 не менее, чем через четыре месяца.
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