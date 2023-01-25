Лавров: Запад продолжает применять колониальные методы в отношении развивающихся стран

Лидеры западного мира продолжают относиться к развивающимся государствам, как к своим колониям, которые можно разворовывать. К такому выводу пришел руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
Дипломат уточнил, что Запад по-прежнему эксплуатирует и незаконно вывозит ресурсы азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Соответствующее заявление Лавров сделал по результатам встречи с главой Анголы Жоау Лоуренсу.
«По сути дела, как неоднократно подчеркивал президент Путин, Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты», — сказал глава МИД.
Напомним, что Лавров 24 января совершил официальный визит в Анголу. Там он встретился со своим коллегой из этой страны Тете Антониу.