The Washington Post: Белый дом вынашивает планы по сдерживанию России после спецоперации

Киев и Вашингтон признали невозможным военный путь «возвращения Крыма», заявил колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.
Американский обозреватель утверждает, что в Белом доме уже признали несостоятельность планов по «захвату Крымского полуострова», поэтому администрация президента США Джо Байдена начала планировать возможное распределение «военного баланса сил» после завершения российской спецоперации. По замыслу авторов, их план поможет Киеву не допускать «российских вторжений» в будущем.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что пора задуматься о том, как Украина будет выглядеть после спецоперации. Американские власти намерены разработать стратегию «справедливого и прочного мира».