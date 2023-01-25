The Washington Post: Белый дом вынашивает планы по сдерживанию России после спецоперации

Американский обозреватель утверждает, что в Белом доме уже признали несостоятельность планов по «захвату Крымского полуострова», поэтому администрация президента США Джо Байдена начала планировать возможное распределение «военного баланса сил» после завершения российской спецоперации. По замыслу авторов, их план поможет Киеву не допускать «российских вторжений» в будущем.