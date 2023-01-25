Покинувшие Россию новосибирские депутаты Бойко и Пирогова могут потерять мандаты

Рассматривается возможность внесения изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и отдельные правовые акты, передает сетевое издание Om1.ru. В поправке указано, что что областные и муниципальные депутаты, которые не живут в своем регионе более полугода, лишаются мандатов.