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Покинувшие Россию новосибирские депутаты Бойко и Пирогова могут потерять мандаты

Политика

Уехавшие из России депутаты Городского совета Новосибирска Сергей Бойко и Хельга Пирогова могут лишиться своих мандатов. Это может произойти из-за готовящегося законопроекта.

Покинувшие Россию новосибирские депутаты Бойко и Пирогова могут потерять мандаты

Рассматривается возможность внесения изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и отдельные правовые акты, передает сетевое издание Om1.ru. В поправке указано, что что областные и муниципальные депутаты, которые не живут в своем регионе более полугода, лишаются мандатов.

Сергей Бойко не вернулся в Россию из зарубежной командировки. Депутат подчеркнул, что против него готовятся возбудить уголовное дело. Он также сообщил, что пока не планирует сдавать депутатский мандат.

Хельга Пирогова уехала из России в Казахстан после того, как на нее завели административное дело за дискредитацию Вооруженных Сил РФ после твита о погибших военных.
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