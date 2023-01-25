Экс-депутат Верховной рады Олейник объяснил, почему выступает за блокировку YouTube

Олейник предложил следовать примеру Китая, где власти давно ограничили работу западных площадок. Юрист отметил, что в КНР резко ограничили влияние Запада, особенно на подрастающее поколение, и России следует поступить так же. Экс-депутат Верховной рады объяснил, что выступает за блокировку YouTube, так как на этой площадке нет свободы слова.