Экс-депутат Верховной рады Олейник объяснил, почему выступает за блокировку YouTube

Заслуженный юрист Украины Владимир Олейник высказался о блокировке видеохостинга YouTube на территории России. Бывший депутат Верховной рады уверен, что только так можно прекратить распространение дезинформации, а также обратить внимание на свои права, которые игнорируются Западом.
YouTube ведет информационную борьбу против России, блокируя пророссийский патриотический контент. При этом открытые оскорбления в адрес российской армии и очевидные фейки о спецоперации на Украине руководство видеохостинга игнорирует.
Об этом высказался Олейник, который уверен, что в стране не должно быть такой враждебно настроенной площадки.
«С юридической точки зрения, если американская платформа не реагирует на аргументированные замечания официальных органов РФ и соответствующее решение суда, например, о необходимости удаления определенных материалов, то возникает вопрос — зачем этой платформе существовать на территории страны, законы которой она не соблюдает. Я как юрист считаю, что если требования не выполняются систематически, то необходимо закрывать. Возможно, кто-то испытает неудобства. Но ничего, переживем. Ничего страшного не произойдет. Ведь стоит важный вопрос защиты суверенитета», — заявил экс-депутат Верховной рады в разговоре с «Народными Новостями».
Олейник предложил следовать примеру Китая, где власти давно ограничили работу западных площадок. Юрист отметил, что в КНР резко ограничили влияние Запада, особенно на подрастающее поколение, и России следует поступить так же. Экс-депутат Верховной рады объяснил, что выступает за блокировку YouTube, так как на этой площадке нет свободы слова.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин назвал YouTube информационной чумой нашего времени. Предприниматель обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность видеохостинга и заблокировать его.