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В минобороны Бельгии не нашли подходящих для передачи Украине танков

Армия
В минобороны Бельгии не нашли подходящих для передачи Украине танков

Брюссель не располагает танками, которые могут быть переданы украинской армии, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

По словам чиновницы, такая техника была снята с вооружения и продана несколько лет назад.

«Порядка десяти лет назад было решено продать танки, они были уже не в рабочем состоянии», — рассказала Дедондер.

Она уточнила, что техника была передана частным компаниям. Тогда ее стоимость не превышала 15 тысяч евро. Теперь новые владельцы готовы вернуть министерству танки по цене 500 тысяч евро за единицу.
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