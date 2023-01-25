19FortyFive: Зеленский массовым увольнением в Киеве вызвал гнев у западных кураторов

Украинский лидер Владимир Зеленский всего одним действием вызвал серьезное возмущение у своих западных кураторов. Политолог из Соединенного Королевства Джек Бакби в материале для 19FortyFive раскрыл, чем политик разозлил Европу.
Ранее стало известно, что президент Украины провел в Киеве масштабную кадровую перестройку. Он снял с занимаемых постов губернаторов ряда регионов, а также уволил руководителей различных ведомств. Помимо этого, должности лишился заместитель главы его офиса Кирилл Тимошенко. Запад, по словам Бакби, был разгневан тем, что Зеленский пошел на такие меры только после полученных замечаний.
«Зеленский, возможно, действует добросовестно, однако он принял меры только после того, как Европейский союз потребовал от Украины большей решительности в вопросе борьбы с коррупцией», — отметил обозреватель.
Ранее германское руководство объявило о своих планах направить украинской армии танки Leopard.