Ранее стало известно, что президент Украины провел в Киеве масштабную кадровую перестройку. Он снял с занимаемых постов губернаторов ряда регионов, а также уволил руководителей различных ведомств. Помимо этого, должности лишился заместитель главы его офиса Кирилл Тимошенко. Запад, по словам Бакби, был разгневан тем, что Зеленский пошел на такие меры только после полученных замечаний.