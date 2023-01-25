Онищенко: нашествие ворон на Киев показывает, что мэр Кличко ничем не управляет

Онищенко отказался комментировать мнение первого зампреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, что нашествие ворон на Киев может быть связано с гонениями на православную церковь. По словам академика РАН, обилие ворон всегда указывает на наличие большой откормочной базы. Таковой обычно располагают грязные города.