Онищенко: нашествие ворон на Киев показывает, что мэр Кличко ничем не управляет

Прагматическое объяснение кружения над Киевом огромной стаи ворон озвучил академик РАН Геннадий Онищенко.
Онищенко отказался комментировать мнение первого зампреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, что нашествие ворон на Киев может быть связано с гонениями на православную церковь. По словам академика РАН, обилие ворон всегда указывает на наличие большой откормочной базы. Таковой обычно располагают грязные города.
«И это — индикатор того, что власть, которая сегодня находится в Киеве, — она ничем не управляет, даже элементарным обеспечением жизнедеятельности», — цитирует Онищенко «Комсомольская правда».
Он полагает, что нынешний мэр Киева Виталий Кличко находится «не на своем месте».