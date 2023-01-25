Полиция США зафиксировала 39 массовых убийств с начала 2023 года

Вашингтон, 25 января. За 25 дней января 2023 года в США произошло 39 массовых расстрелов. Информацию об этом опубликовала некоммерческая организация «Архив насилия с применением огнестрельного оружия». В базе данных за первый месяц 2023 года больше случаев массовых расстрелов, чем за любой другой январь начиная с 2014 года.