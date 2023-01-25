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Полиция США зафиксировала 39 массовых убийств с начала 2023 года

Весь мир
Полиция США зафиксировала 39 массовых убийств с начала 2023 года

Вашингтон, 25 января. За 25 дней января 2023 года в США произошло 39 массовых расстрелов. Информацию об этом опубликовала некоммерческая организация «Архив насилия с применением огнестрельного оружия». В базе данных за первый месяц 2023 года больше случаев массовых расстрелов, чем за любой другой январь начиная с 2014 года.

В субботу, 21 января, произошло два громких случая массового убийства с применением огнестрельного оружия в городе Лос-Анджелесе штата Калифорния. Одиннадцать человек были застрелены в танцевальном зале, еще семеро убиты в понедельник в результате нападения на работников фермы.

Данные о рекордном числе массовых расстрелов актуальны в связи с обсуждением возможного запрета тяжелого стрелкового оружия в стране. Президент США Джо Байден 24 января призвал конгресс принять национальный запрет на штурмовые винтовки. Против этой инициативы выступают республиканцы.

На вопрос СМИ о возможности принятия закона против массовых расстрелов спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что хотел бы получить больше информации о последних массовых убийствах, добавив, что в Калифорнии действует один из самых строгих законов об оружии в стране, и, «по-видимому, он не работает».
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