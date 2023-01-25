В Москве завершается строительство флагманского центра Боткинской больницы

По словам Бочкарева, объект общей площадью около 16 тысяч квадратных метров готов уже на 80%, сейчас завершаются фасадные работы, идет отделка внутренних помещений, ведется монтаж оборудования и наружных инженерных сетей. В здании предусмотрено пять функциональных и два технических этажа, сообщает «Типичная Москва».