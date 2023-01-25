В Москве завершается строительство флагманского центра Боткинской больницы

Глава Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев оценил ход строительства флагманского центра городской клинической больницы имени Боткина.
По словам Бочкарева, объект общей площадью около 16 тысяч квадратных метров готов уже на 80%, сейчас завершаются фасадные работы, идет отделка внутренних помещений, ведется монтаж оборудования и наружных инженерных сетей. В здании предусмотрено пять функциональных и два технических этажа, сообщает «Типичная Москва».
Больничный комплекс получит самое современное медицинское оборудование, в нем будут экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, диагностическое отделение, малая операционная и реанимация на 12 коек.