Люди «второго сорта»: в Германии украинцы жалуются на бюрократию и запреты на поездки

В чатах помощи украинцев все чаще стали появляться жалобы на то, что беженцы здесь люди второго сорта. Чаще всего условиями жизни недовольны те, кто пребывает в Германии. Условия проживания они сопоставляют с тем, как в России и на Украине живут преступники, вышедшие по условно-досрочному освобождению: без разрешения администрации, невозможно выехать даже в соседний регион.