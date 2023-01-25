Люди «второго сорта»: в Германии украинцы жалуются на бюрократию и запреты на поездки

В чатах помощи украинцев все чаще стали появляться жалобы на то, что беженцы здесь люди второго сорта. Чаще всего условиями жизни недовольны те, кто пребывает в Германии. Условия проживания они сопоставляют с тем, как в России и на Украине живут преступники, вышедшие по условно-досрочному освобождению: без разрешения администрации, невозможно выехать даже в соседний регион.
«В больших городах, где социальная жизнь и доступность всего уже не принимают, Вам там просто не оформят документы. Принимают 2-3 региона Германии. Сначала распределительный лагерь (от 2-3 недель до 5-6 месяцев), это койка и металлический шкаф. Потом лагерь — общежитие от 4-5 недель до 6-7 месяцев. Эти общежития находятся в городах с населением 5-10 тысяч человек, жилье дают в селах, может и быть село — 5 домов в горах. Без машины ты там изолирован», — пишет пользователь по имени Елена.
При этом, по словам женщины, пособия хоть и высокие в сравнении с другими странам, но и цены на порядок выше, как и налоги. От зимней сырости и холода в домах, в квартирах везде плесень.
«Здесь, пока ты на пособии, ты привязан к месту регистрации, переехать без разрешения права не имеешь, обязательное изучение сложного языка, курсы которого не во всех городах, освобождение только тем, у кого работа (мини джоб, с тремя копейками зарплаты) и ребенок до трех лет, постоянные встречи в центрах занятости. День может выглядеть так. Просыпаетесь в пять утра, кормите ребенка, ведете в сад (хорошо если ведете), из нашего села девочки на автобусе везли на 7 утра в другой город 1:30-2 ч, потому что курсы языка в том городе (они ближайшие), работа везде начинается в 5-6-7 утра», — сетует украинка.
Образование в Германии бесплатное, но здесь беженцы столкнулись с новой проблемой — их дети, тоже оказались «второго сорта», без перспективы попасть в высшее учебное заведение.
«Образование для детей бесплатно, но детей распределяют в зависимости от способностей после 4-го класса на 4-5 потоков — от самых умных до самых тупых и потом повысить уровень и перейти в более «продвинутый» поток очень сложно, а поступать в университет имеют право только те, кто заканчивает два «верхних» потока. Остальные курят бамбук. Понятно, что украинским детям, даже мегаумным, без знания языка в эти верхние потоки не попасть и для многих это трагедия», — сообщает другая беженка Надежда Р.
Кроме этого, украинцы были поражены уровнем бюрократии. Каждое свое действие (даже поездку в соседний город в поисках работы) необходимо подтверждать кучей бумаг. Санкции достаточно простые – штрафы и лишение пособий.
Ранее стало известно, как наплыв украинских беженцев с ВИЧ, негативно отразился на состоянии здравоохранения в Эстонии.