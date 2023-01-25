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Институт биологии старения создадут при Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде

Общество

Институт биологии старения появится при Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского. Такое решение принял Ученый совет вуза.

Институт биологии старения создадут при Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде

Необходимость создания такого института продиктована задачей по увеличению средней продолжительности жизни населения России. В настоящее время в стране нет научного заведения, которое бы прицельно занималось именно биологией старения, сообщает сетевое издание Pravda.NN.ru.

Новое подразделение займется созданием часов старения для разных функциональных систем организма, анализом данных электрокардиограмм и компьютерных томографий при помощи искусственного интеллекта, разработкой систем долгосрочного и краткосрочного прогноза развития сердечно-сосудистых заболеваний, организацией кардиокабинета для телемедицинской поддержки людям с сердечными патологиями.

Возглавит институт молодой ученый-биолог из Москвы, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев.
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