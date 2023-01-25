Институт биологии старения создадут при Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде

Институт биологии старения появится при Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского. Такое решение принял Ученый совет вуза.
Необходимость создания такого института продиктована задачей по увеличению средней продолжительности жизни населения России. В настоящее время в стране нет научного заведения, которое бы прицельно занималось именно биологией старения, сообщает сетевое издание Pravda.NN.ru.
Новое подразделение займется созданием часов старения для разных функциональных систем организма, анализом данных электрокардиограмм и компьютерных томографий при помощи искусственного интеллекта, разработкой систем долгосрочного и краткосрочного прогноза развития сердечно-сосудистых заболеваний, организацией кардиокабинета для телемедицинской поддержки людям с сердечными патологиями.
Возглавит институт молодой ученый-биолог из Москвы, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев.