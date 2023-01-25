Депутат Алтухов объяснил, как поправки к закону о садоводстве повлияют на жизнь дачников

Парламентарий объяснил, что поправки к закону направлены на совершенствование порядка совместного владения, а также распоряжения имуществом общего пользования. В частности россияне могут получить возможность передавать такие объекты в пользование третьим лицам, что узаконит торговые площадки и рынки.