Депутат Алтухов объяснил, как поправки к закону о садоводстве повлияют на жизнь дачников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий внесение поправок в закон «О ведении гражданами садоводства». Депутат Сергей Алтухов рассказал, как принятие этих поправок повлияет на жизнь дачников.
Парламентарий объяснил, что поправки к закону направлены на совершенствование порядка совместного владения, а также распоряжения имуществом общего пользования. В частности россияне могут получить возможность передавать такие объекты в пользование третьим лицам, что узаконит торговые площадки и рынки.
«Принятие закона позволит садовым и огородным товариществам решить вопросы сдачи в аренду общего имущества, размещения торговых объектов, оказанию бытовых услуг», — уточнил он в комментарии для Федерального агентства новостей.
Депутат Госдумы Альфия Когогина ранее рассказала о законопроекте по расширению субсидий для предпринимателей. По ее словам, в список могут войти бизнесмены, занимающиеся добычей и производством воды.