HR-специалист Лоикова перечислила правила грамотного написания резюме

Правильно составленное резюме значительно увеличивает шансы на отклик работодателя. HR-специалист Зулия Лоикова перечислила пункты, на которые следует обратить особое внимание.
В первую очередь эксперт посоветовала правильно указать должность. Если у соискателя нет опыта работы, правильным будет просматривать должность помощника, стажера или младшего специалиста в желаемой сфере.
Лоикова также обратила внимание, что начинающим специалистам лучше понизить свои зарплатные ожидания на 10-20%. В начале карьеры это может послужить конкурентным преимуществом. Зарплата будет увеличиваться по мере приобретения опыта работы.
Эксперт отметила, что в графе «опыт работы» можно указывать практики, стажировки и волонтерские акции. Кроме того, работодатель обратит внимание на ваши профессиональные и личные качества, пишет РИАМО.