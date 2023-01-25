В Хабаровске охранник не пустил ребенка в детский сад и оставил на 37-градусном морозе

О произошедшем стало известно из социальных сетей. Оказалось, что отец привел сына в детский сад за пять минут до открытия дошкольного учреждения. Охранник не пустил малыша внутрь, указывая на правила, которые запрещают несовершеннолетним находиться в группах до начала работы детсада.