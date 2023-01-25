В Хабаровске охранник не пустил ребенка в детский сад и оставил на 37-градусном морозе

Охранник не пустил ребенка в детский сад и оставил малыша ждать на 37-градусном морозе в Хабаровске. Сотрудники прокуратуры Индустриального района организовали проверку по факту случившегося.
О произошедшем стало известно из социальных сетей. Оказалось, что отец привел сына в детский сад за пять минут до открытия дошкольного учреждения. Охранник не пустил малыша внутрь, указывая на правила, которые запрещают несовершеннолетним находиться в группах до начала работы детсада.
При этом отец мальчика пытался объяснить сотруднику, что оставлять детей на улице в такую погоду нельзя. Генеральный директор «Краевого центра образования», куда входит садик, встал на сторону родителя и пообещал, что такого больше не повторится.
Несмотря на это, инцидентом заинтересовалась прокуратура и начала проверку. По ее итогам будет дана оценка деятельности должностных лиц образовательного учреждения и охранного предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.