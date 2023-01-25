Путин издал указ по обеспечению культурного суверенитета России

Президент РФ Владимир Путин включил обеспечение культурного суверенитета страны в число основных целей государственной политики в этой сфере.
Глава государства издал указ по обеспечению культурного суверенитета России. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин включил в задачи государственной культурной политики противодействие излишнему использованию иностранной лексики. В документе подчеркивается, что реализация этой и других задач поспособствует экономическому процветанию страны.