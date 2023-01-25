Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин издал указ по обеспечению культурного суверенитета России

Общество
Путин издал указ по обеспечению культурного суверенитета России

Президент РФ Владимир Путин включил обеспечение культурного суверенитета страны в число основных целей государственной политики в этой сфере.

Глава государства издал указ по обеспечению культурного суверенитета России. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин включил в задачи государственной культурной политики противодействие излишнему использованию иностранной лексики. В документе подчеркивается, что реализация этой и других задач поспособствует экономическому процветанию страны.
путин госполитика кульутра
Военкоры ФАН
Лучшие в аду