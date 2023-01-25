Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Канцлер ФРГ Шольц исключил возможность отправки на Украину немецких солдат и авиации

Армия
Канцлер ФРГ Шольц исключил возможность отправки на Украину немецких солдат и авиации

Германия не намерена поставлять на Украину боевые самолеты и отправлять своих солдат для участия в боевых действиях «ни сейчас, ни в будущем».

Об этом в среду, 25 января, вновь заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Несмотря на положительное решение Берлина по поводу передачи на Украину партии танков Leopard 2, вмешиваться в кризис напрямую страна не намерена.

В немецком кабине уточнили, что от Берлина украинские военные получат 14 единиц бронетехники. Однако власти разрешили европейским партнерам реэкспорт этих машин.
шольц германия Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду