Канцлер ФРГ Шольц исключил возможность отправки на Украину немецких солдат и авиации

Германия не намерена поставлять на Украину боевые самолеты и отправлять своих солдат для участия в боевых действиях «ни сейчас, ни в будущем».
Об этом в среду, 25 января, вновь заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Несмотря на положительное решение Берлина по поводу передачи на Украину партии танков Leopard 2, вмешиваться в кризис напрямую страна не намерена.
В немецком кабине уточнили, что от Берлина украинские военные получат 14 единиц бронетехники. Однако власти разрешили европейским партнерам реэкспорт этих машин.