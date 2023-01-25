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Премьер-министр Британии Сунак поддержал решение ФРГ об отправке Leopard 2 на Украину

Армия
Премьер-министр Британии Сунак поддержал решение ФРГ об отправке Leopard 2 на Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак положительно оценил решение ФРГ по отправке немецких танков на Украину и назвал его «правильным».

Сунак заявил, что танки Leopard 2 значительно усилят «огневую мощь» украинских военных. В Берлине отметили, что соглашение о передаче бронетехники было принято после нескольких раундов «интенсивных переговоров» с партнерами.

«Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине», — написал Сунак в Twitter.

Ранее политик сообщил, что его страна отдаст Киеву партию из 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Обучение украинских экипажей под присмотром британских инструкторов начнется уже в ближайшие дни.
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