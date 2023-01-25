Журналист Роменский объяснил, для чего Румыния предложила Молдавии объединиться

Возможное объединение Румынии и Молдавии и евроинтеграция являются не чем иным, как политической махинацией для обворовывания народа. Такую точку зрения озвучил журналист, руководитель проекта National News Никита Роменский.
Ранее экс-глава румынского кабмина Людовик Орбан заявил, что процесс присоединения Молдавии к Евросоюзу пойдет быстрее, если Кишинев объединится с Бухарестом. По его мнению, молдавскому руководству следует рассмотреть такой вариант.
Роменский в эфире медиацентра «Патриот» отметил, что за феноменом евроинтеграции обычно скрываются попытки ограбить собственный народ. Политические деятели успокаивают свое население тем, что различные неприятные вещи происходят лишь для того, чтобы страна стала частью объединения.
«Вот аналогичный момент с объединением с Румынией. Этот феномен используется для воровства населения. Напомню, что такие феномены как кража миллиардов, как закрытие образовательных учреждений, медицинских учреждений происходили под лозунгом евроинтеграции. То есть, под лозунгами "мы румыны". По сути своей, это просто политические махинации, чтобы навести бурю и скрыть свою импотенцию», — сказал журналист.
Ранее в молдавском МО заявили о том, что Кишинев в ближайшее время не готов стать членом Североатлантического альянса.