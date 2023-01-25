Журналист Роменский объяснил, для чего Румыния предложила Молдавии объединиться

Роменский в эфире медиацентра «Патриот» отметил, что за феноменом евроинтеграции обычно скрываются попытки ограбить собственный народ. Политические деятели успокаивают свое население тем, что различные неприятные вещи происходят лишь для того, чтобы страна стала частью объединения.