СМИ сообщили, что ВС Турции покинули 13 баз на севере Ирака

Турция за последний месяц вывела войска с 13 военных баз в иракской провинции Дахук. Об этом каналу Rudaw сообщили информированные гражданские лица и военные источники в регионе.
За последние годы Турция создала десятки наблюдательных пунктов в Иракском Курдистане для проведения военных операций против «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Как стало известно Rudaw, после начала операции «Коготь-замок» в апреле ВС Турции установили 27 таких баз, но за последний месяц ликвидировали 13 из них.
Военный Ахмад Ариф объяснил, что уход Анкары из этих районов не означает, что войска республики больше не вернутся.
«Мы знаем, что пограничные силы [Ирака] были развернуты в районах, [откуда Турция вывела войска], и Турция не вернется до тех пор, пока там не активизируется [РПК]», — сказал он.
Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что армия в рамках операции «Коготь-замок» смогла взять под контроль 302-километровую линию на границе с Ираком. Он также отметил, что большая часть района Заб находится под контролем войск Анкары.
В январе представитель пограничных сил Ирака Карван Хошнау заявил, что граница с Турцией сейчас «спокойнее», что частично связано с морозной погодой. По его словам, пограничники используют беспилотники для наблюдения за ситуацией в регионе.
ВС Турции периодически проводят операции против боевиков РПК в приграничных районах Ирака. Анкара считает, что курдские формирования представляют угрозу для национальной безопасности республики. При этом жители деревень в провинции Дахук страдают из-за турецких обстрелов по позициям РПК. Многие обитатели районов не могут вернуться в родные края из боевых действий.