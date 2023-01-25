СМИ сообщили, что ВС Турции покинули 13 баз на севере Ирака

За последние годы Турция создала десятки наблюдательных пунктов в Иракском Курдистане для проведения военных операций против «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Как стало известно Rudaw, после начала операции «Коготь-замок» в апреле ВС Турции установили 27 таких баз, но за последний месяц ликвидировали 13 из них.