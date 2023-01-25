Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Госдолг России приблизился к 23 трлн рублей

Экономика
Госдолг России приблизился к 23 трлн рублей

Сумма внешнего и внутреннего государственного долга РФ выросла до 22,8 триллиона рублей по итогам прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина РФ.

Расходы на обслуживание госдолга при этом в 2022 году составили 1,33 триллиона рублей. Это около 4% всех расходов бюджета страны. Внешний долг обошелся российской казне в 139,5 миллиарда рублей, внутренний — в 1,19 триллиона рублей.

Внутренний госдолг России на начало текущего года составил 18,78 триллиона рублей, внешний госдолг — 4,04 триллиона рублей.

Размер государственного долга США достиг 31,4 триллиона долларов. Это 135% от ВВП страны, передает «ФедералПресс».
госдолг россии госдолг рф госдолг
Военкоры ФАН
Лучшие в аду