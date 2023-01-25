Госдолг России приблизился к 23 трлн рублей

Сумма внешнего и внутреннего государственного долга РФ выросла до 22,8 триллиона рублей по итогам прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина РФ.
Расходы на обслуживание госдолга при этом в 2022 году составили 1,33 триллиона рублей. Это около 4% всех расходов бюджета страны. Внешний долг обошелся российской казне в 139,5 миллиарда рублей, внутренний — в 1,19 триллиона рублей.
Внутренний госдолг России на начало текущего года составил 18,78 триллиона рублей, внешний госдолг — 4,04 триллиона рублей.
Размер государственного долга США достиг 31,4 триллиона долларов. Это 135% от ВВП страны, передает «ФедералПресс».