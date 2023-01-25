Госдолг России приблизился к 23 трлн рублей

Расходы на обслуживание госдолга при этом в 2022 году составили 1,33 триллиона рублей. Это около 4% всех расходов бюджета страны. Внешний долг обошелся российской казне в 139,5 миллиарда рублей, внутренний — в 1,19 триллиона рублей.