Петербуржцы пожаловались на негорящий вечный огонь в Егоровском сквере 18 января

Вечный огонь, установленный на воинском мемориале в Егоровском сквере Санкт-Петербурга, не горел в День 80-летия прорыва блокады 18 января. Это вызвало возмущение у местных жителей.
Жители блокадного Ленинграда обратились за помощью в Народный фронт. Активисты отправили запрос в администрацию Северной столицы. Они попросили чиновников обеспечить подключение к сетевому газу Вечного огня, расположенного на проспекте Ветеранов.
«Надеемся и верим, что вопрос решится до второй памятной даты января — Дня полного освобождения Ленинграда от блокады», — говорится в Telegram-канале «Петербург — Город перемен».
Некоторые памятники Великой Отечественной войны в Петербурге находятся в плачевном состоянии. Житель Пушкина пытается добиться реконструкции мемориала. Для этого он записывался на прием к губернатору Александру Беглову, но ему было отказано.