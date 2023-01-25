Военкор Котенок: В обозримом будущем ВСУ все равно придется оставить Бахмут

По мнению аналитиков, главным фактором, который сильно беспокоит Запад по теме Бахмута, стали чрезвычайно высокие людские потери ВСУ. На днях немецкие СМИ со ссылкой на свою разведку сообщили, что «цифры ежедневных украинских потерь на этом участке являются трехзначными». То есть, за месяц боев за Артемовск гибнет как минимум три тысячи человек (если взять потери по минимальной «планке» в 100 человек). По мнению западных военных, такие тяжелые потери могут «помешать подготовке резервов, которые нужны для контрнаступлений». Судя по тому, как на Украине в последнее время проводится мобилизация, этот вопрос стоит очень остро.