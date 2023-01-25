Военкор Котенок: В обозримом будущем ВСУ все равно придется оставить Бахмут

Огромная группировка ВСУ скопилась под Бахмутом, где продолжаются ожесточенные бои буквально за каждый дом. Как сообщил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, в обозримом будущем украинским войскам все равно придется уйти из этого города, но с гораздо более тяжелыми потерями.
Как сообщила 25 января телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме, сообщение с требованием вывести подразделения ВСУ из Бахмута было передано украинскому руководству чиновниками Белого дома. На прошлой неделе Киев посетили замсоветника по нацбезопасности Джон Файнер, замгоссекретаря США Уэнди Шерман, а также замминистра обороны по вопросам политики Колин Каль.
Как сообщили окружению президента Зеленского высокие американские чиновники, Бахмут «не имеет большого стратегического значения», особенно в таком разрушенном состоянии, как сейчас. Вместо изматывающей битвы за город, западные лидеры предлагают Киеву перейти к механизированной маневренной войне с использованием натовских танков и БМП, которые вскоре будут переданы в ВСУ.
По мнению аналитиков, главным фактором, который сильно беспокоит Запад по теме Бахмута, стали чрезвычайно высокие людские потери ВСУ. На днях немецкие СМИ со ссылкой на свою разведку сообщили, что «цифры ежедневных украинских потерь на этом участке являются трехзначными». То есть, за месяц боев за Артемовск гибнет как минимум три тысячи человек (если взять потери по минимальной «планке» в 100 человек). По мнению западных военных, такие тяжелые потери могут «помешать подготовке резервов, которые нужны для контрнаступлений». Судя по тому, как на Украине в последнее время проводится мобилизация, этот вопрос стоит очень остро.
При этом российские военные эксперты оценивают текущие безвозвратные потери ВСУ под Бахмутом как минимум в 25 тысяч человек. На днях по российским соцсетям распространилось видео, сделанное в его пригородах, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» грузят в военные грузовики сотни гробов с убитыми солдатами ВСУ. На видео сообщается, что «таких грузовиков понадобится не менее пяти».
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «куратором» ЧВК «Вагнер», заявил, что цель боев за Бахмут — не столько сам город, сколько «связывание» украинских ресурсов на этом направлении.
«Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города, а также препятствовании любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Сегодня все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК «Вагнер» их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — сообщил Пригожин.
Как сообщил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, логика американцев вполне понятна, потому что биться насмерть на фронте они не могут и не умеют.
«На мой взгляд, американцы уже довольно давно выступают в роли «капитана Очевидность». Еще когда стало понятно, что ВСУ терпят поражение в Соледаре, в боях с лучшей в мире штурмовой пехотой в виде «оркестра» ЧВК «Вагнер», американцы сразу сказали — «Зачем напрасно тратить огромные силы и средства на таком небольшом отрезке фронта? Нужно выйти оттуда, вывести живую силу и технику, и выровнять линию фронта», — напомнил Котенок. — Сейчас то же самое, только в больших масштабах, повторяется в Бахмуте. Потому что подразделения ЧВК «Вагнер» пытаются охватить город в «клещи», полностью «обжав» этот укрепрайон, и сделать невозможным дальнейшее сопротивление сил ВСУ».
Военный эксперт сообщил — если посмотреть расклад сил на фронте в районе Парасковиевки на севере, а также Клещеевки и Иванграда на юге, то становится очевидным, что вскоре Бахмут будет взят «оркестрантами» в «клещи».
«Положение Бахмута станет безнадежным после того, как под контроль ЧВК «Вагнер» будут взяты все подъезды к городу и пути снабжения. Поэтому американцы мыслят верно — украинским войскам нужно отходить на запад, чтобы сэкономить силы и остановить «перемалывание» личного состава, — указал Юрий Котенок. — С другой стороны, в этой ситуации американцы не особо компетентны для того, чтобы давать советы. У них практически нет опыта тяжелых, кровопролитных боев. Боевые действия в том же Ираке брать в расчет не стоит — ведь там они штурмовали город Эль-Фаллуджа при десятикратном (!) превосходстве своих сил. У армии США просто нет примеров героической стойкости, которые могли бы вдохновить украинских «партнеров».
Поэтому натовские аналитики советуют ВСУ делать то, что в такой ситуации сделали бы они сами, указал эксперт.
«Конечно, они советуют отойти из Бахмута, и максимально использовать предоставленные ими же бомбы, ракеты и снаряды. А вот так драться в условиях, близких к Сталинграду в 1942-м, никто из западных военных не может, и никогда не мог, — указал аналитик. — При этом давать какие-то прогнозы по срокам взятия Бахмута сегодня никто не будет, это дело неблагодарное. Город уже в полукольце, и нужно «додавливать» противника, который постоянно усиливает свою группировку. Туда уже бросают «сборные команды» — у ВСУ там уже и пограничники воюют, и бойцы Нацгвардии Украины, и даже полицейские. Туда же украинское командование пытается перебросить чуть ли не всю исправную артиллерию, имеющуюся в наличии. Например, по данным очевидцев, ВСУ там «бьют по площадям» из легких противотанковых пушек «Рапира». Думаю, давление российских сил на город не будет ослабевать, потому что Бахмут уже в какой-то степени стал городом-символом, где может быть образован «бахмутский котел» для ВСУ».
При этом не стоит забывать, указал Котенок, что настоящим символом противостояния в Донбассе является Славянск.
«После возможного взятия Бахмута перед бойцами ЧВК «Вагнер» откроется дорога через Дружковку на Славянск и Краматорск, и вот тогда начнутся бои за символ донбасского восстания. Уверен, что там мы станем свидетелями не менее ожесточенных сражений, — сообщил военкор. — Думаю, нашим бойцам удастся «дожать» противника. Но когда это случится, сегодня не скажет никто. Развитие событий под Бахмутом зависит от слишком большого количества факторов, в том числе — от погодного», — заключил военный эксперт.
Как заявил 25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, суть плана поставки Киеву американских танков Abrams и немецких Leopard «провальна по технологическим причинам». По его словам, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана.
«Это явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», — заверил Песков.
По поводу решения властей ФРГ предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что «Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет». Накануне немецкие СМИ сообщили, что Берлин решил поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении Бундесвера. После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.