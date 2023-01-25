Берлускони: ни одна страна не имеет предложений по мирному разрешению украинского кризиса

Ни одна страна, судя по всему, не имеет предложений по дипломатическому разрешению кризиса, который развернулся на украинской территории. Негодование по этому поводу выразил экс-глава итальянского кабмина Сильвио Берлускони.
Политик подчеркнул, что Рим в нынешней ситуации поддерживает западные и европейские государства. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентом Corriere della Sera.
«Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме папы римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта», — отметил Берлускони.
Ранее экс-премьер Японии Есиро Мори сказал, что поражение России в ходе спецоперации на Украине немыслимо.