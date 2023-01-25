Spiegel: замглавы МИД Украины Мельник потребовал у НАТО истребители Eurofighter и Tornado

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник продолжает требовать у НАТО все больше оружия, на этот раз ему понадобились истребители и подлодки, передает Der Spiegel.
В среду немецкая газета сообщила, что Мельник передал Берлину новые требования. На этот раз Украине нужны современные западные истребители Eurofighter и Tornado, а также боевые корабли и подводные лодки для украинских ВМС.
«Это только первый шаг. Нам нужны боевые корабли, чтобы защитить берег, нам также понадобятся подводные лодки», — утверждает замминистра.
При этом политик уверен, что Запад может отдать украинской армии все перечисленные вооружения, не нанеся ущерба собственной обороноспособности.