Путин исключил отмену мировой культуры в России

Россия останется страной, в которой будет процветать мировая культура. Об этом на встрече со студентами МГУ сообщил глава государства Владимир Путин.
Комментируя попытки западных стран отменить произведения прославленных русских деятелей культуры, Путин подчеркнул, что Россия не станет следовать их примеру.
«Пусть Запад живет без [Петра] Чайковского, но Россия отменять мировую культуру не будет», — заявил президент.
Глава государства также выразил мнение, что хоть Россия и представляет собой лишь малую часть мировой культуры, однако переоценить ее значимость невозможно.