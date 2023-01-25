Сивков рассказал, чем опасны танки Abrams и Leopard 2 для украинских военнослужащих

Поставка западных танков Abrams и Leopard 2 на Украину представляет угрозу для населения из-за применяемых этими танками снарядов с обедненным ураном. Об этом рассказал военный эксперт Константин Сивков.
В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что подобные боеприпасы заражают местность, а также вызывают вспышки онкологических заболеваний.
«В составе боекомплекта этих танков – американских, британских, французских и немецких, кстати, как и американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) – есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана», — сообщил эксперт.
Помимо этого, Сивков добавил, что использование таких снарядов на территории России необходимо рассматривать как применение грязного ядерного оружия. Он отметил, что этот вопрос нужно поднять «по дипломатическим каналам».