Мы прекрасно знаем и видим, чье оружие по нам стреляет. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
НАТО не является стороной конфликта на Украине и не собирается ею становиться. Альянс не направляет в страну своих солдат или самолеты, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Die Welt.
Селиванов считает, что Столтенберг занял очень удобную позицию: «Я — не я, и лошадь не моя». Хотя лошади, то есть танки, как и все остальное —действительно натовское, отметил он.
«Россия воюет с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом, хотя гибнут с обеих сторон на этой войне русские. Потому что те, кто себя называет украинцами, — тоже русские», — подчеркнул собеседник ФАН.
Подполковник считает происходящее идеальной схемой для НАТО. А генсек Столтенберг еще и цинично отрицает роль этого военного блока.
«Конечно, у самой НАТО ведь как солдат, так и оружия нет — все это есть у стран, входящих в Альянс, и именно они поставляют в Киев "байрактары" и "джавелины", "хаймарсы" и бронетранспортеры различных марок. А если кто-то из западных лидеров отказывается — его "прогибают", как германского канцлера Шольца в истории с "леопардами".
Мы прекрасно знаем и видим, чье оружие по нам стреляет. Мы слышим переговоры натовских военнослужащих на фронте, знаем, в каких странах Альянса готовят украинских боевиков и учат их обращаться с западным оружием. Так что пусть Столтенберг рассказывает свои сказки пациентам интерната для слабоумных», — подытожил эксперт.
Ранее Алексей Селиванов в беседе с ФАН назвал «мерзостью запустения» концерт ПЦУ в киевском лаврском Трапезном храме. По его словам, сутью современной украинской идеологии является богохульство.