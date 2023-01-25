Музей Академии художеств представил выставку «Донбасс. Индустриальный потрет»

Жителям и гостям города Санкт-Петербурга выпала возможность посетить выставку «Донбасс. Индустриальный портрет», открывшуюся в Музее Академии художеств.
Как указывается на сайте культурного учреждения, экспозиция открылась 24 января. В нее вошли работы художников творческого союза «Союз художников Донецкой Народной Республики и общественной организации «Союз художников Луганской Народной Республики».
Помимо них, на выставке представлены копии живописных произведений из собрания Донецкого республиканского художественного музея.
Ранее президент России Владимир Путин выступил в МГУ, где сообщил, что в стране не будут отменять мировую культуру.