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Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Раковой и ректора «Шанинки»

Происшествия
Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Раковой и ректора «Шанинки»

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве завершили расследования уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева, а также экс-сотрудников «Фонда новых форм развития образования» Евгения Зака, Максима Инкина и других. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Перечисленным фигурантам вменили совершение пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств причастности граждан к преступным деяниям.

Обвиняемые признали вину, а также активно сотрудничали со следствием. Кроме того, фигуранты выразили готовность погасить ущерб, причиненный их деятельностью государству.
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