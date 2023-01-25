Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Раковой и ректора «Шанинки»

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве завершили расследования уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева, а также экс-сотрудников «Фонда новых форм развития образования» Евгения Зака, Максима Инкина и других. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».