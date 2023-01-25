Подготовка к прямой линии: петербуржцы требуют от Беглова ввести мораторий на платные парковки

Как рассуждают жители города, платная парковка не сделала улицы свободнее, а вместо этого спровоцировала водителей искать место на дворовых территориях, из-за чего те оказались забиты машинами. Причем на систему платных парковок жалуются не только жители центральных районов, но и автомобилисты, которые просто приезжают в центр Северной Столицы по личным и рабочим делам. Суть претензий сводится к тому, что нет поминутной оплаты стоянки: заехал на 15 минут, а платишь за час, а сами паркоматы и специально приложение для оплаты нередко дает сбои. Штраф за неоплаченную неважно по каким причинам парковку в свою очередь составляет 3000 рублей.