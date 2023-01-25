Подготовка к прямой линии: петербуржцы требуют от Беглова ввести мораторий на платные парковки

Один из наиболее частых вопросов, задаваемых губернатору Петербурга Александру Беглову жителями города, является целесообразность расширения зоны платной парковки.
Петербуржцы отмечают, что введение платной парковки и расширение этой зоны в ряде районов города создало массу проблем, при этом не решив основной задачи.
Изначально, как отмечено на сайте правительства города, расширение затевалось «в целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети, сокращения потоков личного автотранспорта, повышения скорости движения транспорта в центре города, а также уменьшения числа случаев нарушений правил парковки». Однако пробок в центре меньше не стало, а хлопот петербуржцам добавило. А потому лента с комментариями под постом в ВК с анонсом прямой линии губернатора буквально пестрит требованиями ввести мораторий на платные парковки или хотя бы не допустить их дальнейшего расширения.
Как рассуждают жители города, платная парковка не сделала улицы свободнее, а вместо этого спровоцировала водителей искать место на дворовых территориях, из-за чего те оказались забиты машинами. Причем на систему платных парковок жалуются не только жители центральных районов, но и автомобилисты, которые просто приезжают в центр Северной Столицы по личным и рабочим делам. Суть претензий сводится к тому, что нет поминутной оплаты стоянки: заехал на 15 минут, а платишь за час, а сами паркоматы и специально приложение для оплаты нередко дает сбои. Штраф за неоплаченную неважно по каким причинам парковку в свою очередь составляет 3000 рублей.
При этом жители не просто критикуют власти за столь недальновидное решение и сомнительную реализацию. Под постом на странице губернатора в ВК звучат вполне конкретные предложения. В их числе: ввести мораторий на дальнейшее расширение зоны платной парковки; сделать ее избирательной, а не захватывать «весь исторический центр», включая спальные районы; ввести поминутную оплату и возможность постоплаты; направить полученные с оплаты стоянки и штрафов средства на перекрытие дворов в зоне действия ПП.
Отдельная «оплошность» случилась с платной парковкой в Адмиралтейском районе. Там действие парковочного абонемента изначально распространялось на территорию муниципалитета. Но поскольку муниципальные округа имеют небольшую площадь, а школы, детские сады, поликлиники и прочие социальные объекты раскиданы по всему району и часто выходят за границы конкретного МО, жители столкнулись с проблемой: припарковался у детского сада забрать ребенка — плати. Так как эта территория за границами твоего муниципального округа. Как пояснила в беседе с ФАН адвокат Ирина Баханович, впоследствии под давлением общественности и местных депутатов в зону действия парковочного абонемента включили весь район. Но как будут расширять парковки в других районах города и как будут действовать абонементы — большой вопрос, отметила она.
«Возьмем недавний скандал в Адмиралтейском районе. Они сначала разбили действие абонементов на муниципалитеты. А школа и поликлиника, например, в распложены в другом, значит жители должны уже оплачивать стоянку там. Под давлением на год сделали единую зону — на весь район. Но что будет потом — не известно. На подходе Васильевский остров (ВО) и Петроградский район. С ВО вообще дикость — хотят весь остров «закатать». Хотя объективно платные парковки нужны только в старой части района. И тут мы понимаем, что платные парковки расширяются не для удобства жителей, а исключительно для заработка», — прокомментировала она.
Ранее глава муниципального образования Екатерингофский в Санкт-Петербурге Олег Смакотин отметил, что наибольшие проблемы платные парковки доставляют жителям Коломны Адмиралтейского района. На этой территории расположены Адмиралтейские верфи, куда на работу на личном транспорте приезжает огромное количество людей. Работникам накладно оплачивать платную парковку на весь рабочий день, поэтому они оставляют свои автомобили в близлежащих дворах. При этом жителям домов зачастую не удается не то что выехать со двора, но даже подойти к своей машине.