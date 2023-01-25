Алексей Ягудин впервые прокомментировал конфликт с отцом Александры Трусовой

Алексей Ягудин признался, что не обижается на отца серебряного призера ОИ-2022 Александры Трусовой, который призвал отстранить его от комментирования выступлений дочери. Своим мнением на этот счет четырехкратный чемпион мира поделился с журналистами издания «Metro Санкт-Петербург».