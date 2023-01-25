Алексей Ягудин впервые прокомментировал конфликт с отцом Александры Трусовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о конфликте с отцом Александры Трусовой.
Алексей Ягудин признался, что не обижается на отца серебряного призера ОИ-2022 Александры Трусовой, который призвал отстранить его от комментирования выступлений дочери. Своим мнением на этот счет четырехкратный чемпион мира поделился с журналистами издания «Metro Санкт-Петербург».
«Мы и не ждали извинений. Нам это не надо. Мне вообще все равно. Это его видение того, как должно что-то происходить. Ну и пусть», — отметил бывший фигурист.
Отец Трусовой требовал у руководства Первого канала запретить Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери из-за того, что они делают 18-летней спортсменке замечания про скорость и чистоту катания.