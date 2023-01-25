Жители Одесской области обеспечены светом лишь шесть часов в день из-за низких лимитов

«Одесские электросети» объяснили, почему бытовым потребителям в регионе дают свет лишь шесть часов в день. Заявление энергокомпании опубликовано на странице в соцсети.
По данным энергетиков, бытовые потребители в Одесской области обеспечены светом только шесть часов в день из-за низких лимитов. Отмечается, что ночью в регионе применяются экстренные отключения электричества, а днем и вечером — стабилизационные.
«На протяжении последней недели Одесской области доводят на день лимит потребления электроэнергии около 625 мегаватт. Это 48% от нужд всей области», — говорится в сообщении «Одесских электросетей».
Доведенный до региона лимит, как пояснили в компании, распределяется между бытовыми потребителями, промышленностью и критической инфраструктурой. На нужды жителей отводят около 208 мегаватт.