МВФ проинспектирует Сальвадор, чтобы узнать, откуда берет деньги правительство Букеле

Представитель компании Converium Аарон Стерн считает, что показатели Сальвадора намного лучше, чем кажется. По его словам, «у страны небольшой и управляемый дефицит с хорошей историей фискального контроля, экономика растет здоровыми темпами, она имеет доступ к финансированию от региональных многосторонних компаний и не имеет внешних облигаций со сроком погашения до января 2025 года».