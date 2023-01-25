МВФ проинспектирует Сальвадор, чтобы узнать, откуда берет деньги правительство Букеле

Сан-Сальвадор, 25 января. Представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут 30 января с ежегодным визитом в Сальвадор на фоне опасений по поводу фискальной политики правительства центральноамериканского государства. Об этом сообщает агентство Reuters.
Инвесторы будут внимательно следить за любыми признаками более положительной динамики между правительством Сальвадора и МВФ. Политика президента Найиба Букеле неоднократно подвергалась критике фонда и привела к прекращению финансирования после того, как он объявил биткоин законным платежным средством в сентябре 2021 года.
Противостояние с МВФ стало одной из причин падения цен на сальвадорские облигации, что поставило под сомнение способность правительства выполнить своевременно свои платежи. Однако власти Сальвадора выплатили на этой неделе облигации на сумму 625 млн долларов, включая проценты.
«Объявление МВФ о визите в Сальвадор в рамках статьи IV (О мониторинге МВФ. — Прим. ФАН) имеет положительное значение, так как показывает, что обе стороны продолжают взаимодействовать. Но слишком сложно сказать, сигнализирует ли это о каком-либо прогрессе в отношении ключевых точек преткновения для потенциальной программы: биткоин, вопросы управления и фискальная корректировка», — отметил Тодд Мартинес, отвечающий за анализ и рейтинги суверенных кредитов в Латинской Америке для рейтингового агентства Fitch.
По мнению экономиста JPMorgan Стивена Паласио, финансовое положение Сальвадора продолжает оставаться хрупким из-за ожидаемого дефицита в 600 млн долларов. Однако он добавил, что страна может получить больше денежных средств от региональных кредиторов, как в случае с Центральноамериканским банком экономической интеграции (CABEI).
Представитель компании Converium Аарон Стерн считает, что показатели Сальвадора намного лучше, чем кажется. По его словам, «у страны небольшой и управляемый дефицит с хорошей историей фискального контроля, экономика растет здоровыми темпами, она имеет доступ к финансированию от региональных многосторонних компаний и не имеет внешних облигаций со сроком погашения до января 2025 года».
Ранее МВФ потребовал от властей Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платежным средством по причине серьезных рисков для финансовой стабильности. А Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Сальвадора из-за чрезмерной зависимости от краткосрочных долгов, особенно в контексте выплаты облигаций.