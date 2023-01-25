Путин оценил идею отправлять студенческие стройотряды в новые регионы России

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение отправлять студенческие стройотряды для восстановления новых регионов страны.
Глава государства поддержал инициативу. Однако он подчеркнул, что отправлять студенческие стройотряды в новые регионы России пока рано.
«Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», — сообщил Путин.
Российский лидер отметил, что ситуация на многих территориях пока сложная. Он добавил, что противник не считается ни с чем.