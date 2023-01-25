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Путин оценил идею отправлять студенческие стройотряды в новые регионы России

Путин оценил идею отправлять студенческие стройотряды в новые регионы России

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение отправлять студенческие стройотряды для восстановления новых регионов страны.

Глава государства поддержал инициативу. Однако он подчеркнул, что отправлять студенческие стройотряды в новые регионы России пока рано.

«Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», — сообщил Путин.

Российский лидер отметил, что ситуация на многих территориях пока сложная. Он добавил, что противник не считается ни с чем.
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