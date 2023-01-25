Конституционный суд обязал рассматривать жалобы обвиняемых на перевод в другой СИЗО

Конституционный суд обязал суды изучать жалобы от обвиняемых на перевод из одного следственного изолятора в другой, сообщается на сайте КС.
Проверку по части 1 статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ начали после жалобы Владимира Саркисяна. Правоохранитель несколько раз переводил мужчину в изоляторы различных регионов, пока не истек предельный срок содержания под стражей и гражданина не освободили под подписку о невыезде.
Согласно постановлению КС, необоснованный перевод человека, находящегося в предварительном заключении, в другие регионы нарушает его права и умаляет достоинство его личности. Теперь суды должны будут рассматривать жалобы на перевод граждан в другой СИЗО.