Конституционный суд обязал рассматривать жалобы обвиняемых на перевод в другой СИЗО

Проверку по части 1 статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ начали после жалобы Владимира Саркисяна. Правоохранитель несколько раз переводил мужчину в изоляторы различных регионов, пока не истек предельный срок содержания под стражей и гражданина не освободили под подписку о невыезде.