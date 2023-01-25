В Крыму оштрафовали на четверть миллиона рублей выпустившего дельфинов в море бизнесмена

Директора дельфинария в Севастополе, который выпустил в открытое море четырех дрессированных дельфинов, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в среду в прокуратуре.
По данным ведомства, предприниматель нарушил условия лицензии, выданной Россельхознадзором. 2 ноября прошлого года сотрудники дельфинария на пляже парка Победы в Севастополе выбросили в море четырех афалин. Директор рассказал, что ему нечем кормить животных, поэтому он решил отправить их в естественную среду.
Сразу после этого природоохранные службы начали поиски дельфинов, но их до сих пор найти не удалось. Специалисты утверждают, что афалины, выращенные в неволе, погибнут без помощи человека.