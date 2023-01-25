Шольц: Германия по-прежнему видит необходимость в недопущении эскалации между РФ и НАТО

Германское руководство по-прежнему видит необходимость в том, чтобы не допустить эскалации в отношениях между Москвой и Североатлантическим альянсом. Позицию государства озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Политик уточнил, что немецкий кабинет министров будет и дальше наблюдать за тем, чтобы военный блок не стал участником украинского кризиса. Соответствующее заявление Шольц сделал 25 января.
Ранее стало известно о намерениях Берлина предоставить киевскому режиму танки немецкого производства Leopard. Вашингтон, в свою очередь, собирается отправить ВСУ свои Abrams.