РАР: Польша предложила ЕС ввести санкции против ядерной энергетики России

Польские власти направили Евросоюзу предложение относительно новых ограничительных мер против Кремля. Такая информация содержится в материале РАР.
Как уточнили журналисты издания, Варшава предложила объединению включить в новый антироссийский пакет санкций отрасль ядерной энергетики РФ. Также польское руководство выдвинуло инициативу относительно новых ограничений в отношении Минска.
«(Польша. — Прим. ред.) добивается приостановления сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрет на импорт из России алмазов и каучука, а также запрет на импорт мебели из Белоруссии», — отметили авторы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список десять представителей УПЦ и РПЦ.