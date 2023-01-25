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РАР: Польша предложила ЕС ввести санкции против ядерной энергетики России

Политика
РАР: Польша предложила ЕС ввести санкции против ядерной энергетики России

Польские власти направили Евросоюзу предложение относительно новых ограничительных мер против Кремля. Такая информация содержится в материале РАР.

Как уточнили журналисты издания, Варшава предложила объединению включить в новый антироссийский пакет санкций отрасль ядерной энергетики РФ. Также польское руководство выдвинуло инициативу относительно новых ограничений в отношении Минска.

«(Польша. — Прим. ред.) добивается приостановления сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрет на импорт из России алмазов и каучука, а также запрет на импорт мебели из Белоруссии», — отметили авторы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список десять представителей УПЦ и РПЦ.
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