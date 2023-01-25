Политолог Калачев объяснил, почему Турция не сможет повлиять на вступление Швеции в НАТО

Турция не сможет повлиять на вступление Швеции в НАТО, несмотря на провокации активистов. Такое мнение выразил политолог Константин Калачев.
В беседе с агентством NEWS.ru он отметил, что инцидент с сожжением Корана перед турецким посольством в Стокгольме не относится к компетенции властей Швеции. Кроме того, по словам эксперта, у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана нет возможности ставить ультиматумы Западу касательно присоединения королевства к военному блоку.
«Так что вступлению Швеции в НАТО быть», — констатировал Калачев.
Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после акции с сожжением Корана Швеция может не надеяться на поддержку в вопросе членства в НАТО.