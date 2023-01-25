Политолог Калачев объяснил, почему Турция не сможет повлиять на вступление Швеции в НАТО

В беседе с агентством NEWS.ru он отметил, что инцидент с сожжением Корана перед турецким посольством в Стокгольме не относится к компетенции властей Швеции. Кроме того, по словам эксперта, у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана нет возможности ставить ультиматумы Западу касательно присоединения королевства к военному блоку.