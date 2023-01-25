Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Фигуристка Евгения Медведева отреагировала на ситуацию с госпитализированным Костомаровым

Общество
Фигуристка Евгения Медведева отреагировала на ситуацию с госпитализированным Костомаровым

Новость о госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова привела ужас не только поклонников фигуриста, но и его коллег. О ситуации со звездой фигурного катания высказалась и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Как призналась фигуристка, информацию о состоянии Костомарова ей приходилось собирать по крупицами из различных источников. Медведева объяснила это тем, что не хотела отвлекать жену Костомарова Оксану Домнину.

«У меня ко всем, кто нас сейчас читает, большая просьба: друзья, следите, пожалуйста, за своим здоровьем!» — призвала она читателей.

Как сообщает «Дни.ру», после ряда назначенных ему процедур, а также ЭКМО и ИВЛ фигурист постепенно восстанавливается. Однако о выписке из больницы говорить пока преждевременно.
костомаров медведева госпитализация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду