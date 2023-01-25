Отмена русской культуры в Петербурге: почему бегловские коммунальщики закрашивают портреты классиков

На улице Рубинштейна в Петербурге, в арке, ведущей во двор, закрасили портреты запечатленных там художников, поэтов, писателей и композиторов. Об этом сообщили новостные Telegram-каналы Северной столицы.
Граффити с великими русскими классиками украшали арку дома Ростовцева на улице Рубинштейна на протяжении многих лет. Однако теперь бегловские коммунальщики решили «навести порядок» и по традиции закрасить «неуставные портреты» серой краской. Благодаря их стараниях, оказались «ликвидированы» изображения поэтов Сергея Есенина и Владимира Маяковского, поэтесс Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, писателей Антона Чехова и Федора Достоевского, композитора Петра Чайковского, а также певца Федора Шаляпина.
Уничтожившие портреты классиков коммунальные службы хоть и не нарушили закон, но нанесли сильный урон облику той части культурного центра Петербурга, в которой те находились, заявил в интервью ФАН политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
«Думаю, проблему надо разделить на две части, — заметил он. — С юридической точки зрения, эти граффити, разумеется, не были согласованы в момент их появления в установленном законом порядке. Так что формальный повод закрасить их был».
С другой стороны, продолжил эксперт, поскольку изображения представляли собой портреты людей, чьи имена золотыми буквами вписаны в культурный код не только Санкт-Петербурга, но и всей страны, никаких веских причин закрашивать их у бегловских коммунальщиков не было.
«Некоторые из тех писателей, поэтов и композиторов, которых решили увековечить на стенах домов нашего города уличные художники, вдохновлялись Петербургом и его жителями, — напомнил аналитик. — За что же такое неуважение к их памяти?»
По словам собеседника ФАН, петербургским властям в этом вопросе следовало проявить больше любви к городу и создать специальную искусствоведческую комиссию, которая оценивала бы подобного рода «самостийные» рисунки и выдавала решения относительно того, украшают ли они облик города или, напротив, портят его.
«С моей точки зрения, как обычного жителя Петербурга, стоило бы поступить именно так», — резюмировал Соловейчик.
Корреспондент ФАН также обратился к лидеру группы «Бахыт-компот» Вадиму Степанцову, чтобы тот оценил действия питерских коммунальщиков. Музыкант занял позицию, схожую с той, которую высказал Соловейчик.
«Если эти граффити действительно имели художественную ценность, то произошедшее с ними — явно нездоровая вещь», — заявил рокер.
Ранее в Петербурге возбудили дело после сноса исторической ограды мясокомбината им. Кирова.