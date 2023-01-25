Отмена русской культуры в Петербурге: почему бегловские коммунальщики закрашивают портреты классиков

Граффити с великими русскими классиками украшали арку дома Ростовцева на улице Рубинштейна на протяжении многих лет. Однако теперь бегловские коммунальщики решили «навести порядок» и по традиции закрасить «неуставные портреты» серой краской. Благодаря их стараниях, оказались «ликвидированы» изображения поэтов Сергея Есенина и Владимира Маяковского, поэтесс Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, писателей Антона Чехова и Федора Достоевского, композитора Петра Чайковского, а также певца Федора Шаляпина.