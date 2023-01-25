Посол России обсудил с замглавы МИД Судана предстоящие визиты высокопоставленных лиц

Российского дипломата принял в своем офисе заместитель министра иностранных дел Судана Дафаалла аль-Хадж Али. В ходе встречи дипломаты коснулись различных аспектов двустороннего сотрудничества, а также выразили удовлетворение ходом их развития во всех сферах.