Посол России обсудил с замглавы МИД Судана предстоящие визиты высокопоставленных лиц

Хартум, 25 января. Посол России в Судане Владимир Желтов обсудил с местным МИД вопросы, касающиеся взаимного обмена визитами высокопоставленных лиц двух стран. Такая новость появилась на страницах официального информационного агентства восточноафриканского государства SUNA.
Российского дипломата принял в своем офисе заместитель министра иностранных дел Судана Дафаалла аль-Хадж Али. В ходе встречи дипломаты коснулись различных аспектов двустороннего сотрудничества, а также выразили удовлетворение ходом их развития во всех сферах.
Владимир Желтов продолжает серию встреч с представителями госструктур и ведомств африканского государства. Несколькими днями ранее он, в частности, обсудил с администрацией Дарфура перспективы инвестиционных проектов в регионе.