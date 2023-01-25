Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол России обсудил с замглавы МИД Судана предстоящие визиты высокопоставленных лиц

Весь мир
Посол России обсудил с замглавы МИД Судана предстоящие визиты высокопоставленных лиц

Хартум, 25 января. Посол России в Судане Владимир Желтов обсудил с местным МИД вопросы, касающиеся взаимного обмена визитами высокопоставленных лиц двух стран. Такая новость появилась на страницах официального информационного агентства восточноафриканского государства SUNA.

Российского дипломата принял в своем офисе заместитель министра иностранных дел Судана Дафаалла аль-Хадж Али. В ходе встречи дипломаты коснулись различных аспектов двустороннего сотрудничества, а также выразили удовлетворение ходом их развития во всех сферах.

Владимир Желтов продолжает серию встреч с представителями госструктур и ведомств африканского государства. Несколькими днями ранее он, в частности, обсудил с администрацией Дарфура перспективы инвестиционных проектов в регионе.
Судан россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду