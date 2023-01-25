Главы МИД России и Анголы определили векторы развития взаимного сотрудничества

Луанда, 25 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Африку встретился с главой МИД Анголы Тете Антониу.
Дипломаты обсудили перспективы двустороннего партнерства. Руководитель отечественного внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиции обоих государств по отношению к процессам, протекающим в глобальной политике, совпадают.
Лавров заявил, что на площадке диалога между Москвой и Луандой в данный момент формируется межправительственная комиссия экономического сотрудничества. Учреждение займется наращиванием объема научно-технического производства отечественных и африканских предприятий.
Кроме того, глава МИД России отметил, что с каждым годом количество ангольских студентов в вузах РФ растет. В связи с этим правительство увеличит стипендии для иностранных граждан, изучающих русский язык.
Лавров добавил, что Москва продолжит поддерживать Черный континент в рамках реформы устройства Организации Объединенных Наций. Дипломат подчеркнул, что необходимо увеличить представительство африканских стран в Совете Безопасности ООН.
Тете Антониу согласился с предложенными Лавровым тезисами. Глава МИД Анголы заявил, что республика продолжит укреплять сотрудничество с Россией в сфере геологии и телекоммуникации.
В заключении выступления Сергей Лавров пригласил коллегу в Москву «в любое удобное для него время». Межгосударственный диалог продолжится также и на площадке форума «Россия — Африка».
Ранее руководитель МИД РФ посетил с рабочим визитом Эсватини. В беседе с министром иностранных дел королевства Тхули Дладла стороны обсудили партнерство в сфере сельского хозяйства, науки и туризма.